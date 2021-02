COVID-19 hors de nos frontières : 500.000 morts aux USA, 20 000 nouveaux cas quotidiens en France La pandémie de Covid-19 poursuit sa progression meurtrière dans le monde, et les États-Unis ont franchi un nouveau seuil de décès historique. Avec 20 000 cas quotidiens, en France, le gouvernement s’inquiète de la situation et pourrait prendre de nouvelles mesures, cette fois localisées.

Lundi 22 Février 2021

L’annonce a été faite par le comptage réalisé par la chaîne NBC News dimanche 21 février 2021 : les États-Unis ont dépassé la barre des 500.000 décès liés à la Covid-19, confirmant que le pays est le plus endeuillé du monde. Le nombre de cas, de son côté, dépasse les 28,7 millions depuis le début de la pandémie.



Au niveau mondial, c’est le seuil de 111 millions de cas qui a été franchi (selon l’université Johns Hopkins) et on déplore 2,456 millions de décès. La situation inquiète car, avec le beau temps qui arrive, le risque est de voir les citoyens respecter de moins en moins les gestes barrière pour se retrouver après un hiver rude sur le plan psychologique et sanitaire.



Tandis que les contaminations en France ne baissent pas, on compte toujours plus de 20.000 cas quotidiens en Hexagone (3,6 millions de cas depuis le début de la pandémie), il pourrait être question de nouvelles restrictions pour les Français frontaliers.



L’Allemagne, notamment, réfléchit à qualifier le département de la Moselle en zone à risque, et de fait à fermer les frontières (sauf pour les travailleurs). Un durcissement des conditions de circulation alors que jusqu’à présent les Français et les Allemands pouvaient se rendre de l’autre côté de la frontière sous réserve de rester à une distance maximum de 30 kilomètres autour de leur domicile.

Avec economiematin.fr



