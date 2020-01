CRD spécial consacré à la mise en œuvre de la Fonction publique locale (FPL), le mardi 21 janvier 2020, Matam. Monsieur Oumar GUEYE, Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, a rassuré les acteurs territoriaux de Matam quant à la mise en œuvre effective de la réforme portant sur la Fonction publique locale, conformément aux instructions de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République. Cette réforme qui résulte d’un long processus de négociations entre les pouvoirs publics et les représentants des travailleurs des Collectivités territoriales a, entre autres objectifs, de rendre attractive la Fonction publique locale tout en permettant aux collectivités territoriales de disposer de ressources humaines de qualité.





Les innovations majeures de la réforme sont l’unité (possibilité de poursuivre une carrière successivement dans plusieurs collectivités territoriales quel qu’en soit le niveau, tout en conservant le grade), la parité (garanties et droits identiques à ceux de l’Etat), la mobilité (possibilités pour le personnel des collectivités territoriales de pouvoir évoluer dans les deux fonctions publiques selon des conditions bien définies).





Par ailleurs, l’état des lieux de la région de Matam a révélé que 80 agents sur les 117 recensés n’ont pas été enrôlés. De même, seules 11 communes sur les 26 que compte la région, sont à jour pour le versement des cotisations à l’IPRES.



Dès lors, le Ministre Oumar GUEYE, rappelant aux Exécutifs territoriaux que la mise en œuvre de la Fonction publique locale est l’affaire de tous, les invite à s’en approprier et à veiller au respect des dispositions des différents textes de lois y afférents.



A l’unanimité les maires et présidents de conseil départemental ainsi que l’intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales ont salué la démarche initiée par le Ministre Oumar GUEYE avec la tenue de ce CRD et lui demande de transmettre au Président Macky SALL, leurs félicitations pour tout ce qui est en train de se faire en mode fast-track. Notamment la satisfaction des doléances des travailleurs des collectivités, l’augmentation des transferts de l’Etat (Fonds de dotation de la décentralisation et Fonds d’équipement des collectivités territoriales), la mise en place de la Contribution économique locale (CEL), le PACASEN et le PACASEN Rural à venir.



L’intersyndicale a également réitéré le souhait de voir se concrétiser la mise en place de la structure de gestion dédiée.



