CRD spécial sur l’offre touristique du Pôle Sine-Saloum, mardi à Toubacouta Un Comité régional de développement spécial sur la stratégie régionale de l’offre touristique du Sine-Saloum est prévu à Toubacouta, dans la région de Fatick, a-t-on appris de source officielle..

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, et son collègue en charge du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, participeront à cette rencontre, indique notre source.



Ce comité entre dans le cadre du prolongement d’une convention de partenariat signée le 5 septembre dernier, liant les deux départements ministériels dans la recherche de solutions concrètes de valorisation touristique du patrimoine culturel du Sine Saloum et de la promotion de ses potentialités, précise-t-on.



Rappelons que Toubacouta est un village du Sénégal, situé dans le Sine-Saloum à une quarantaine de kilomètres au sud de Foundiougne, entre Sokone et Karang Poste.

