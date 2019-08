CREI : la plainte contre Aliou Sall classée sans suite

La plainte du mouvement anti-impérialiste « Frapp France Dégage» contre Aliou Sall devant ma Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) a été classée sans suite. La révélation a été faite par un membre de cette juridiction, interrogé par l’Observateur paru ce vendredi. «C’est du n’importe quoi cette plainte, dit-il. Ils ont mis un tas de délits qui n’est pas du ressort de la Crei. C’est une plainte irrecevable, donc restée sans suite ».



Pour rappel, le 12 juin au fort du débat sur le reportage de la BBC sur le scandale présumé sur le pétrole et le gaz sénégalais, Guy Marius Sagna, accompagné de plusieurs membres de ce mouvement s’était rendu au siège de la Crei, situé sur l’avenue Ceikh Anta Diop. S’exprimant plus tard devant les journalistes, l’activiste déclarait avoir déposé une plainte contre Aliou Sall, frère du président Sall et l'homme d'affaires Franck Timis. I« Dans cette plainte de six pages, disait-t-il, nous reprochons à Monsieur Aliou Sall et à Monsieur Franck Timis, les chefs enrichissement illicite, d’abus de biens sociaux, de complicité détournement de deniers publics, de corruption, d’association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux en bande organisée, faux en écriture privée ».



« Nous attendons de la Crei qu’il fasse toute la lumière sur tous les faits énumérés dans cette plainte, afin que les Sénégalais sachent les faits allégués ces derniers jours dans la presse », avait-t-il lancé, faisant référence aux allégations de corruption relayées par la BBC relativement à l’attribution de licences d’exploration d’hydrocarbures.