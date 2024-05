Ça chauffe dans la commune de Bala : Un gros scandale foncier de 11 000 ha, indexé

Selon « L’As », approuvé par l’ancien gouverneur de Tambacounda devenu gouverneur de Thiès, Omar Mamadou Baldé, le projet est en train de susciter des vagues, quand on sait que la commune de Bala fait à peine...21 mille ha !



Autrement dit, toutes les terres appartiennent à ce fameux Mamadou Ngoné, Dg de la société vendant l’eau Seo, qui a jeté son dévolu sur les terres des villageois.



C’est pourquoi renseigne le journal, les jeunes de Bala ont fait une sortie pour rejeter le projet et se tenir prêts pour dire oust à ce promoteur véreux. Mais le maire Amadou Bâ, joint par Tfm, parle d’un projet qui existe depuis Wade et qui porte sur 12 milliards FCfa.



Il tente de légitimer le projet devant ses administrés, qui y voient purement et simplement un deal à coups de millions, impliquant l’administration et les politiciens. En tout état de cause, sur une commune d’environ 21 mille hectares, donner les 11 800 à une seul promoteur, relève de la pure folie. Ousmane Sonko et Diomaye Faye devraient y veiller, avertit "L’As".