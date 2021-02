Ça grince chez Sonko: Une des épouses du leader de Pastef menace de divorcer

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Un malheur ne vient jamais seul. Cette affaire de massage continue d’empoisonner la vie du leader de Pastef. Depuis l’éclatement de l’affaire « Sweet Beauté », on n’a pas entendu les épouses de Sonko.



Elles doivent être de braves patriotes pour endurer toute cette saleté autour de l’accusation faite à leur mari, les insinuations et tout ce qu’il y a d’insultant pour une femme honorable.



D’après le journal "Kritik", si aucun doute ne subsiste sur la fidélité du patron de Pastef, une de ses épouses qui faisait des massages à domicile, s’explique difficilement que son homme ait préféré d’autres mains plus expertes que celles qui venaient régulièrement à domicile.



Et, la source de ce journal, proche de l'épouse du leader politique, estime que même sa belle-famille fait pression pour qu’elle laisse passer la tempête, avant de poser ce débat sur la table.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos