Ça ne brille plus au Soleil: la gestion de Yakham Mbaye décriée, salaires bloqués et l'Etat interpellé

Les travailleurs du quotidien national le Soleil sont très remontés contre le PDG Yakham Mbaye. Selon ces soldats de l'information, ce dernier n'a aucun respect pour ses travailleurs et cela fait deux ans qu'il n'a pas posé ses pieds dans les locaux. NDiol Maka Seck, coordinateur des travailleurs lance un appel à l'Etat du Sénégal et les organes de contrôle pour faire l'audit de la boite, dirigée de manière unilatérale par l'ancien Dirpub du Populaire et de Libération.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mars 2022 à 17:33



