Ça se corse pour Diop Iseg : Dieyna avait 15 ans lors de leur premier rapport sexuel Dieynaba Baldé avait 15 ans lors de son premier rapport sexuel avec Mamadou Diop, Pdg du Groupe Iseg. C’était en décembre 2018, selon la fille qui l’a confié aux enquêteurs de la Division spéciale contre la cybercriminalité, rapporte Libération. Le journal ajoute que la jeune chanteuse a amené les policiers dans les différents appartements et villas où Diop Iseg l'avait logée depuis qu'elle a quitté Kolda. Mamadou Diop est accusé par Dienaba Baldé de viol suivi de grossesse sur mineur et refus de paternité.

