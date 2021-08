Cachets, avances: Modou Lô ne singe ni Balla ni Eumeu, et avertit Ama Baldé sur les KO de... Le Roi des arènes, Modou Lô est revenu sur la tendance de certains lutteurs à prendre plusieurs avances pour autant de combats. Il est revenu aussi sur les cachets et la série de victoires de Parcelles sur Pikine.

Selon Modou Lô, "chacu est libre de prendre autant d'avances qu'il veut, mais moi, je ne veux pas le faire", a-t-il dit. Pourtant (Ndlr: lors de son combat contre Balla Gaye 2, il a avait reçu une avance pour lutter contre Eumeu Sène).



Conscient de sa valeur marchande, il ne crache pas sur un tournoi des Vip, si cela en vaut la chandelle: "S'il y a un grocs cachet, je ne serai pas contre un tournoi des Vip pour déterminer le roi", avance le Roch des Parcelles.



En parlant de sa localité, Modou Lô qui en découdra avec Ama Baldé affirme que la série de Ko qui poursuit Pikine contre Parcelles puisse continuer.



Est-ce à insinuer qu'il mijote un Ko contre Ama, après Eumeu Sène? Parions un "nguimb"!

