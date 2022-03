Cadre de vie à Mbour : Cheikh Issa Sall lance une grande offensive contre l’anarchie et l’insalubrité Cheikh Issa Sall, nouvellement élu à la tête de la municipalité de Mbour, veut faire souffler un nouveau vent dans la capitale de la petite côte. Le nouveau Maire qui a lancé, son plan de redressement de la commune, appelé « Yessal Mbour », a ouvert les hostilités contre l’anarchie et l’insalubrité qui règnent dans les lieux de commerce de la commune. "EnQuête"

C’ est un grand coup de balai que Cheikh Issa Sall veut passer au niveau des différents marchés de la commune de Mbour. Une grande offensive contre l’insalubrité et l’anarchie qui règnent dans les lieux de commerce de la ville de Mbour.



Le nouveau Maire entend régler ces questions, dès les premiers instants de son magistère. C’est dans ce cadre qu’il a initié plusieurs actions administratives et des interventions de terrain pour lutter contre l’occupation illégale de la voie publique, surtout dans les marchés de Mbour, en particulier au marché central. D’abord, c’est à travers une grande opération de nettoiement du marché que l’ensemble des forces vives de la commune, invitées par le nouveau maire, ont refait une toilette au marché central.



Selon le Maire, cette activité entre dans le cadre d’un vaste programme qui ambitionne de donner un nouveau visage à la commune dont il a hérité. “Cette opération ne sera pas une action isolée, mais, elle s'inscrit dans notre programme “Yessal Mbour”. Elle va se faire de manière régulière, aussi bien au niveau du marché central que dans les marchés de quartier, mais également, au niveau du quai de pêche.



En tout cas, tous les établissements qui recevront du public verront des opérations de nettoiement massives pour que ces lieux qui abritent et qui accueillent des populations, des Mbourois, puissent être maintenus propres. La propreté pour nous est extrêmement importante pour améliorer l'état de santé des populations, mais également, pour que ce marché-là soit fréquenté”, a indiqué Cheikh Issa Sall.



Le maire est convaincu que la fréquentation de ce marché est profitable, au premier chef, aux commerçants. Donc, ajoute-t-il, “ce sont les commerçants qui doivent nous accompagner pour que le marché soit maintenu propre, mais également, pour que certaines rues soient libérées”



Mise en place d’un comité de veille

D’ailleurs, poursuit le Maire : “j'ai beaucoup insisté sur la libération de certaines rues et nous allons tout mettre en œuvre pour que la libération de ces rues-là soient pérenne”. Mieux encore, l’édile de la capitale de la petite côte annonce la mise en place d’un comité de veille qui assurera le suivi de toutes les actions visant à organiser de façon correcte et citoyenne le sol de la commune, à l’instar des autres collectivités locales du Sénégal. “Vous savez, dans les communautés territoriales, le Président de la République a adopté un organigramme type. Et, pour certaines communes d'une certaine importance, il est prévu une police administrative ou des brigades de contrôle et de surveillance de l'occupation du sol”, renseigne-t-il



Avant de préciser : “pour ce qui concerne la commune de Mbour, nous avons créé un comité de contrôle et de surveillance de l'occupation du sol. Ce comité sera constitué de 45 membres et ils vont appuyer l'activité de la police nationale pour que l'occupation du sol au niveau du territoire de la commune de Mbour soit réglementée. Donc, cette brigade doit commencer à travailler. Dès le lundi (aujourd’hui, ndlr) à 4 heures du matin, ils seront là pour que les rues qui seront libérées puissent être maintenues libres et permettre une circulation des personnes et des véhicules 24h/24”, promet Cheikh Issa Sall



Un peu plus tard, l’édile de la capitale de la petite côte a servi des sommations aux détenteurs de cantines et boutiques non exploités dans l’ensemble des marché de la commune, de mettre en valeur ces espaces dans un délai déterminé.



A travers un communiqué rendu public par le cabinet du Maire, cette semaine, Cheikh Issa Sall fait savoir : “dans le but d’assurer la fonctionnalité des marchés de quartier de Mbour, il est demandé aux locataires des cantines des marchés Nguélaw, Ousmane Thioune, Niati Mbar, Oncad, Santhie, Gouy Mouride, Zone Sonatel, Mame Diarra, Fallokh ; de procéder à la mise en valeur de ces dernières’’. Selon le communiqué qui a l’allure d’une sommation, “passé un délai de 3 mois à compter du 24 mars 2022, la mairie procédera au retrait des contrats de location des cantines concernées pour défaut de mise en valeur”.



Dans ce cadre, les cantines qui font l’objet de ces retraits seront ensuite réattribuées à des “personnes disposées à respecter les normes de construction préconisées”.

Enquête



