Cafu: Son fils meurt subitement à 29 ans en jouant au foot Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 12:45 | | 0 commentaire(s)| L'ex-star du football brésilien Cafu est en deuil. L'ancien joueur de 49 ans vient de perdre son fils de 29 ans, Danilo, qui est mort brutalement le mercredi 4 septembre 2019 alors qu'il jouait au football.

Cafu (Marcos Evangelista de Moraes de son vrai nom) est l'un de ses joueurs qui ont marqué l'histoire du football brésilien. Il est aujourd'hui confronté à une terrible épreuve, celle de perdre un enfant bien trop tôt. Son fils Danilo est décédé le 4 septembre 2019 près de São Paulo. Il n'avait que 29 ans.



Selon ESPN qui a rapporté la triste nouvelle, Danilo a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il jouait au football dans la ville de Barueri, dans l'État de São Paulo, au sud du pays. Ce 4 septembre n'était pas une date comme les autres puisqu'elle marque également l'anniversaire de sa soeur. C'est justement dans le cadre de cette journée spéciale qu'un match avait été organisé.



Le fils de Cafu a été victime d'un premier malaise lors de la rencontre. Rapidement pris en charge, il a été conduit dans l'hôpital le plus proche, où il a fait un deuxième arrêt cardiaque. Celui-ci lui a malheureusement été fatal.

Tout comme Ronaldo, Cafu est une véritable légende au Brésil. L'ancien footballeur de 49 ans de la Seleção, dont le surnom est un hommage à l'ancien ailier droit brésilien Cafuringa, a porté les couleurs de son pays à 142 reprises et a inscrit cinq buts en équipe nationale. En 2002, il devient le premier joueur de l'histoire à avoir disputé trois finales de Coupe du monde consécutives (1994, 1998, 2002). Il est devenu champion du monde en 1994 et 2002 et a également participé à celle de 2006.



Cafu met fin à sa carrière en 2008, après avoir porté les couleurs du Milan AC durant cinq saisons.







