Cagnotte solidaire : Plus 12 millions déjà mobilisés pour évacuer Karim "Xrum Xax"

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019

L’appel au don en faveur de l'activiste Abdou Karim Guèye "Xrum Xax a connu succès sur la plateforme spécialisée. « leetchi.com ». Lancée il y a quelques jours, la cagnotte solidaire affiche ce lundi matin 19 545 € soit plus de 12 millions de F cfa. Au moment où ces lignes sont écrites, 928 personnes ont participé à l’opération dont la clôture est prévue dans 11 jours. Outre l’envoi par Internet, des dons sont faites à travers les plateformes de transfert d’argent via des numéros gérés par ses camarades de lutte.



Abdou Karim Gueye, plus connu sous le nom de Karim Nittu DËG, Karim Xrum Xah serait très gravement malade et actuellement hospitalisé à Dakar. Selon ses proches, il a subi deux opérations, mais sa situation s’aggrave de jour en jour. D’où cet appel au don pour son évacuation à l’étranger pour une meilleure prise en charge dans les meilleurs délais.



