Caisse des dépôts et consignations : Sa filiale Cgis devient Cdc-Habitat

«La Caisse des dépôts et consignations (Cdc) informe ses partenaires institutionnels, ses clients et le public que la Compagnie générale immobilière du Sahel (Cgis) SA porte désormais le nom de Cdc-Habitat, filiale immobilière de la Cdc », lit-on dans le document.



Renforcé Cdc-Habitat devient le bras opérationnel de la Cdc pour la gestion des actifs immobiliers, avec pour mission principale : construire et commercialiser des logements accessibles et de standing, en répondant aux besoins du marché sénégalais. Il s’agit également d’offrir des produits et services à forte valeur ajoutée, pour transformer la politique de logement au Sénégal, conformément aux orientations des hautes autorités. Cdc-Habitat se positionne comme un interlocuteur clé sur toute la chaîne de valeur immobilière, de la conception à la livraison et la gestion d'actifs. La filiale est prête à accompagner tous les acteurs du secteur avec professionnalisme et engagement.

Adou FAYE





Source : La Compagnie générale immobilière du Sahel (Cgis) change de dénomination. L’information est donnée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).Source : https://www.lejecos.com/Caisse-des-depots-et-consi...

