Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l’Uemoa : Un résultat net provisoire d’environ 2 milliards FCFA, en progression de 58% en 2024

Selon un communiqué de presse, en 2024, la Crrh-Uemoa enregistre des résultats financiers remarquables avec un résultat net provisoire d’environ 2 milliards FCFA, en progression de 58% par rapport à l’exercice précédent. Cette performance, précise-t-on, met en évidence la solidité et l'efficacité du modèle économique de l'institution, qui continue de jouer un rôle clé dans le financement du logement au sein de l’Uemoa.



Selon le document, l’année 2024 marque un jalon important pour la Crrh-Uemoa, avec un volume record de 55 milliards FCFA de refinancements, un niveau inégalé à ce jour. Cette dynamique reflète l’engagement de l’institution à soutenir l’accès au financement immobilier dans la région, contribuant ainsi à faciliter l’accès au logement pour de nombreux ménages dans l’Uemoa.

Dans le cadre de sa stratégie de renforcement de sa solidité financière, la Crrh-Uemoa a procédé à une augmentation de son capital social, avec l’entrée de trois nouvelles banques de premier plan au capital : Société générale Burkina Faso, Nsia Banque Bénin et Coris Bank International Bénin. Cette opération, qui porte à 61 le nombre de banques actionnaires, illustre la confiance renouvelée du secteur bancaire dans l’institution.



Les banques de l’Uemoa détiennent deux tiers L'institution a également lancé le programme Zakarmbs, en collaboration avec Boad Titrisation. Ce programme multi-cédants de titrisation de prêts hypothécaires représente une étape décisive dans la structuration du marché de la titrisation dans la région et contribuera à diversifier les sources de financement pour le logement.

«Les résultats tant qualitatifs que quantitatifs de l’exercice 2024 marquent une étape clé dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. La réussite de notre augmentation de capital, à laquelle ont participé de nouvelles banques, témoigne de la confiance de nos actionnaires en notre capacité à soutenir les projets de logements dans notre région. Nous continuerons à investir dans l’innovation afin de mieux appréhender et répondre au mieux aux besoins de financement immobilier des populations de l’Uemoa », a déclaré Thierry Tanoh, Président du Conseil d’administration. Il a indiqué que la progression de nos résultats en 2024 est le fruit d’un travail collectif et d’une vision claire. Nous restons déterminés à renforcer notre rôle de catalyseur du financement immobilier dans l’Uemoa.



« L’engagement de nos actionnaires et partenaires institutionnels, ainsi que la qualité du travail de nos équipes, nous permettent de poursuivre notre ambition d’un développement inclusif et durable pour la région », a confié Yedau Ogoundele, Directrice générale de la Crrh-Uemoa.

Adou FAYE