Californie : Bassirou Diomaye Faye a reçu M. Ketan Patel, Vice-président de HP, la digitalisation et la cybercriminalité au menu des échanges Le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu le Vice-président de Hewlett-Packard (HP), M. Ketan Patel, en Californie, lors de sa visite à la Silicon Valley.

Samedi 28 Septembre 2024

De source présidentielle, cette rencontre avec le Vice-Président de cette multinationale américaine, fondée en 1939 et spécialisée dans l'informatique et l'électronique, a permis d'aborder des sujets importants tels que la digitalisation et la cybercriminalité dans le cadre du New Deal technologique.



Le Chef de l’État a réaffirmé son engagement envers une transformation numérique ambitieuse, visant à renforcer les capacités technologiques du Sénégal et à lutter contre les menaces cybernétiques.







