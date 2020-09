Calvaire des familles - Les ménages affaiblis par la Covid-19 Les ménages sont littéralement affaiblis et terrassés par la Covid-19, depuis son apparition en mars dernier au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Septembre 2020

Les chefs de famille ne diront pas le contraire d'autant les pertes de travail, baisses de revenus et difficultés en tout genre. 30% des ménages ont arrêté de travailler et 89% autres ont connu une baisse de revenus.



67% des ménages n'ont pu avoir accès aux soins médicaux à cause du manque d'argent.



Les aides accordées aux amis, aux familles et autres chuté de 83%. Six (06) ménages dur dix (10) ont eu des problèmes de produits alimentaires.



