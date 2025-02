Camberène : Un conducteur de moto perd la vie après une collision avec un 4×4"

Un grave accident de la circulation s’est produit ce matin au niveau du Croisement de Camberène, causant la mort d’un conducteur de moto Jakarta.



D’après les premiers témoignages recueillis sur place, un véhicule 4×4, circulant à vive allure, aurait percuté la moto, projetant violemment son conducteur sur la chaussée. Malheureusement, l’impact a été fatal, et la victime a perdu la vie sur le coup. L’incident a également impliqué un bus Tata de la ligne 61, mais aucune information précise n’a encore été donnée sur d’éventuels autres blessés, relate Senenews.



Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux et établir les circonstances exactes du drame.