Cambriolage à Dahra Djoloff : Plus de 2 millions FCfa emportés dans une boutique

Le vol a eu lieu à Dahra Djoloff, plus exactement dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 avril 2023. En effet, il s’agit des individus encagoulés qui ont fait irruption dans le magasin du commerçant Ibrahima Diallo, situé en face du stade municipal de Dahra, à quelques jets de pierres de la RN, en allant vers Linguère, informe "Rewmi".



Selon le propriétaire du dit magasin, les malfaiteurs ont escaladé le mur, avant de défoncer la porte arrière de la boutique. Ainsi, avec l’absence d’agent de sécurité, les cambrioleurs ont réussi à ouvrir le coffre-fort, avant d’emporter la bagatelle de deux millions trois cent mille francs Cfa, des téléphones portables et également, des cartes de crédit.



Le forfait n'a été constaté que le lendemain matin, alors que les voisins ont trouvé la porte de la boutique d’Ibrahima Diallo entrouverte. Par la suite , c’est derniers ont vite informé le propriétaire, qui n’a pas mis du temps pour rallier les lieux.



Mis au parfum du cas de vol, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Dahra se sont transportés sur les lieux pour constat.



Aux dernières nouvelles, la victime a déposé une plainte contre X.

