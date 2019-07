Cambriolage à Mbour: Deux élèves du complexe scolaire Keur Madior déférés

Deux élèves du complexe scolaire Keur Madior ont été arrêtés, entre hier et aujourd’hui, par les éléments de la police de Mbour.



En effet, le complexe a été victime d’un cambriolage, il y a cela 4 jours. Ces élèves de l’établissement situé au quartier Relais de Mbour, ont dévalisé le bureau du directeur et ont emporté 16 téléphones portables. Selon le correspondant d’iRadio, ces deux élèves ont été appuyés par un receleur.



Tous les appareils avaient déjà été vendus. Ainsi, pour démasquer les voleurs, les éléments de la police de Mbour ont retracé par e-mail un des téléphones volés, en l’occurrence un Tecno. Ce procédé a permis de remonter jusqu’au deux élèves dont l’un est en classe de 3e Les deux élèves ainsi que le receleur ont été arrêtés et déférés au parquet.

