Cambriolage à la Direction Informatique du Trésor : Un acte qui n'affecte aucunement la continuité et la qualité du service, selon la Dgcpt

Vendredi 7 Mars 2025

«Dans la nuit du dimanche 2 mars 2025, un cambriolage a visé l'un des services de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (Dgcpt), en l'occurrence la Direction de l'informatique sise à la rue Malenfant à Dakar. Cette infraction, ayant entraîné un vol de matériel, ne s'est pas produite dans les locaux abritant le siège de la Direction générale », lit-on dans le document.



Dès qu'elle a eu connaissance de cette effraction, précise-t-on, la Direction générale a aussitôt déposé une plainte auprès de la Sûreté urbaine de Dakar. Celle-ci, en collaboration avec la police technique et scientifique, est intervenue sur les lieux et a ouvert une enquête.



C'est pourquoi, à ce stade précis de la situation, la Dgcpt dit se garder de commenter le déroulement de l'enquête, laissant la police mener son travail. «Cet acte est désolant et regrettable, mais n'affecte aucunement la continuité et la qualité du service public assuré par la Dgcpt », regrette la Direction générale.



Elle tient à rassurer ses usagers et partenaires quant à la fiabilité et à la sécurité du système d'information de gestion financière et comptable de l'État. Enfin, la Dgcpt dit rester déterminée à garantir un service sécurisé de qualité.

Adou FAYE





Source : La Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (DgcptT), a publié un communiqué de presse pour se prononcer sur le cambriolage commis à la Direction de l'Informatique.Source : https://www.lejecos.com/Cambriolage-a-la-direction...

