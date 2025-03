Cambriolage à la Direction informatique du Trésor : Le Syndicat unique des travailleurs apporte des précisions

Le syndicat informe que les faits se sont déroulés le weekend dernier dans la nuit du dimanche 2 mars 2025. Selon le Sutt, il s’agit d’un incident mineur, limité au vol de quelques matériels de faible valeur. Une enquête a d’ores et déjà été ouverte par les autorités compétentes.



Le Sutt tient à rassurer les concitoyens quant à la sécurité et à la fiabilité du système informatique de gestion de la trésorerie qui n’a subi aucune perturbation.



Le syndicat informe que les données du Trésor sont hébergées sur des serveurs ultra-sécurisés, protégés par des technologies de pointe et des algorithmes performants, dans un lieu tenu secret et pratiquement inaccessible.



Adou Faye



