Cambriolage à la Salle des ventes: Plus de 100 Iphone volés

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Octobre 2021

Les frères Lô, propriétaires d’une boutique sise à la « Salle des ventes » , sur l’avenue Lamine Guèye, ont été victimes d’un cambriolage. Plus de cent téléphones IPhone ont été volés et 10 millions FCfa emportés.



La boutique était sous vidéosurveillance. L’un des frères a désigné l’agent de sécurité des lieux, S. Baldé, comme étant l’auteur du vol, souligne leSoleil.



Ce que ce dernier a énergiquement contesté lors de sa comparution, hier, devant le tribunal des flagrants de Dakar, déclarant avoir quitté son poste à 23h, la nuit des faits.



« J’étais parti chercher de l’eau pour préparer du thé. Mais, j’avais laissé mon frère, Aliou Bâ, sur les lieux. Nous n’avons vu personne entrer dans la boutique. J’étais là-bas de 19h à 6h du matin. Mon patron m’a informé du vol à 7h », a confié le principal accusé. Des propos confortés par son complice présumé.



À l’image du procureur, Me Iba Mar Diop a sollicité le renvoi des fins de la poursuite. Ils seront suivis par le juge qui a relaxé les deux suspects.

