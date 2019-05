Cambriolage chez Coumba Gawlo Seck : trois individus arrêtés Les enquêteurs de la brigade de Gendarmerie de la Foire n’ont pas perdu de temps dans l’affaire du cambriolage de la maison de la chanteuse Comba Gawlo Seck et de l’homme d’affaires Youssou Guèye, patron de la compagnie aéronautique Africa Air Assistance. Trois individus, viennent, en effet, d’être arrêtés dans le cadre de cette affaire, selon pressafrik.

Pour rappel, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril 2019, des cambrioleurs ont visité vers les coups de 3 heures du matin, le domicile de la chanteuse Coumba Gawlo Seck. Ils ont emporté tous les bijoux en or de la diva, des vêtements et des chèques.



Dans la même nuit, la maison de l’homme d’affaires, Youssou Guèye a été aussi dévalisée. S’agit-il des mêmes cambrioleurs ? L’enquête qui se poursuit, livrera certainement ses secrets.

