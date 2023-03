Cambriolage d’un magasin d’ameublement : Une somme de 3 millions et des objets de valeur emportés Un magasin d’ameublement situé au quartier Maristes, a été la cible d’un cambriolage hier nuit. Les malfaiteurs ont emporté la recette du jour qui était estimée à plus de 3 millions FCfa et des objets de valeur.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2023 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 3 millions FCfa et des objets de valeur, ont été emportés dans le cambriolage d’un magasin d’ameublement situé aux Maristes. Les cambrioleurs ont réussi à neutraliser les deux vigiles qui se trouvaient à l’entrée du magasin, sous la menace d’une arme à feu et d'armes blanches.



Au nombre de six, ils ont réussi à neutraliser les deux vigiles qui prenaient tranquillement le thé, avant de s’introduire dans le magasin, où ils ont mis la main sur le coffre-fort qui contenait la somme de 3 millions FCfa et d’autres articles .



« Heureusement pour moi, le jour même, j’étais à la banque pour un versement de 12 millions FCfa. Si je ne l’avais pas fait, j’allais me trouver dans des difficultés énormes, car une partie de l’argent déposée à la banque m’était confiée par quelques membres de ma famille qui veulent se lancer dans le commerce »,s’est confié le propriétaire du magasin, Mansour Fall .



Lors du cambriolage, les deux vigiles s'en sont sortis avec des blessures. L’un d’eux, qui a résisté aux malfrats, a reçu des coups de couteau au bras, à la jambe et sur la tête, tandis que l’autre agent s’est retrouvé avec des blessures superficielles. Tous les deux sont actuellement à l’hôpital pour des soins. Une plainte contre X a été déposée.











Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook