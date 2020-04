Cambriolage en plein couvre-feu: Un CEM de Bounkiling dévalisé par des malfrats Alors que les populations sont sous la psychose du Coronavirus qui gèle toutes les activités, des individus ignobles font eux, le choix de continuer leur sale besogne.

Un collège d’enseignement moderne (CEM) à Bafouné, localité située dans la commune de Bounkiling, a été la cible d’une visite de malfaiteurs.

La scène s’est déroulée hier. Et le plus sidérant, est que ce braquage s’est passé en pleine période de couvre-feu.



Cette école sans gardien s’est vue vidée de plusieurs outils de première nécessité comme des ordinateurs, des onduleurs, des batteries...



Les autorités locales et la gendarmerie ont été informées. Les auteurs sont dans la nature, une enquête, nous dit-on, est en cours.



