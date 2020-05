Cambriolage en plein couvre-feu au marché Ocass de Touba: 20 millions FCfa emportés par les malfrats

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mai 2020 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

Une bijouterie située au marché Ocass de Touba a été visitée par des individus non encore identifiés. Les cambrioleurs ont emporté deux millions FCfa en liquide et des bijoux d’une valeur de 18 millions FCfa.



Selon le propriétaire du magasin, aucune infraction n’a été notée mais le coffre a été vidé et des bijoux ont disparu. Un acte commis en plein couvre- feu. Selon nos confrères de emedia, un énième vol qui remet au goût du jour la question de la sécurité dans la capitale du mouridisme, où bon nombre de personnes transgressent les règles de l’état d’urgence. La police a ouvert une enquête pour élucider cette affaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos