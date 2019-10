Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cameroun: Joseph Antoine Bell accuse Samuel Eto’o de plagiat (Vidéo) Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2019 à 11:17 | | 0 commentaire(s)| Lors d’un récent entretien accordé à la chaine de télévision Stad’Afric l’ex-gardien de but des Lions Indomptables, Joseph-Antoine Bell a révélé que Samuel Eto’o, l’avait copié sans le citer. L’ancien attaquant des lions indomptables aurait repris la phrase de Bell lors d’une sortie publique : «il est plus facile de devenir médecin que footballeur». Lors d’un récent entretien accordé à la chaine de télévision Stad’Afric, l’ex-gardien de but des Lions Indomptables, Joseph-Antoine Bell a révélé que Samuel Eto’o, l’avait copié sans le citer.





«J’ai dit, il y a très longtemps, lorsque je jouais à Saint-Etienne, lors d’une rencontre organisée par la mairie avec des jeunes et leurs parents, qu’il faut qu’ils sachent qu’il est plus facile de devenir médecin que footballeur. Ce n’est pas une comparaison de cursus, de difficulté. Il s’agit de probabilités (il y a beaucoup moins de footballeurs professionnels que de médecins, ndlr). Le but était de dire précisément à ces parents et à ces jeunes qu’il est plus intéressant d’aller d’abord à l’école, pour dire quelle est l’importance de l’école pour réussir dans la vie par rapport au rêve de devenir footballeur», a argumenté Bell.



L’ancien champion d’Afrique avec les lions indomptables en 1984 et 1988 justifie par la suite l’attitude du cadet, Samuel Eto’o : «Il a fait comme dans le foot. Dans le foot, vous êtes autorisés à copier le geste de votre concurrent direct, il n’a pas de brevet. Vous faites le même dribble et si vous le faites mieux que lui, on vous applaudit plus… Il a répété la phrase de quelqu’un d’autre sans le citer parce que c’est comme ça dans le foot. Ce serait intellectuellement plus correct si on citait les gens…».



Accueil Envoyer à un ami Partager