Cameroun – Mondial U17 : Le fils de Samuel Eto’o retiré à cause d’un décret présidentiel

Pourtant présent au Brésil pour le stage du Cameroun avant la Coupe du monde des moins de 17 ans, Etienne Eto’o, le fils de la légende camerounaise, Samuel Eto’o, a été zappé par son sélectionneur Thomas Libih, qui dit ne pas vouloir prendre de risque.



Si le sélectionneur camerounais parle de risque à prendre ou pas, c’est parce qu’il y a un décret présidentiel qui interdit à tous les expatriés de jouer pour les sélections de jeunes. « Je ne peux pas outrepasser un décret présidentiel. La lourde responsabilité revient à la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football, ndlr). Ce n’est pas à moi de décider quoique ce soit, ce sera dommage pour les gamins. Mais je ne peux pas faire autrement », a déclaré le coach des U17 du Cameroun.



Donc finalement, pas d’Etienne Eto’o, le prometteur fils de Samuel qui évolue à Majorque, en Espagne. Aurel Tiki Joel (OL), Jordan Konango (AS Monaco), Bryan Djile Nokoue (Saint-Etienne), Enzo Tchato (Montpellier) et Dani Barel Fotso (AS Roma) sont également laissés sur le carreau.

