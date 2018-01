Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cameroun: Samuel Eto’o réagit aux accusations de blanchiment de la peau Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2018 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques jours, Samuel Eto’o est au centre des débats sur les réseaux sociaux et cette fois, ce n’est pas au sujet du football ou ses œuvres philanthropiques. Les fans de la superstar camerounaise l’accusent d’avoir blanchi sa peau.

« Pourquoi Eto’o est-il différent » ? A écrit un fan sur Facebook. « Est-ce qu’Eto’o change maintenant la couleur de sa peau » ? « Pourquoi Eto se blanchit-il la peau » ? C’est autant de questions qui fusent sur la toile depuis que ses récentes photos ont été partagées sur les réseaux sociaux. Cependant l’attaquant d’Antalyaspor a vite réagi à ces accusations.

« C’est un traitement au laser qui va durer un an à peu près. Et l’un des effets désagréables immédiats est qu’il m’éclaircit légèrement la peau après chaque séance. Mais heureusement, ma couleur naturelle revient quelques temps après. Je suis fermement contre le blanchiment de la peau. Il n’y a rien de plus beau que sa couleur naturelle », a déclaré le joueur tel que cité par le magazine Je Wanda.

Son intervention est survenu juste après une publication de son petit frère, David Eto’o, qui tentait de faire taire le débat sur le blanchiment cutané volontaire de Samuel Eto’o.

En 2006, alors qu’il jouait pour Barcelone, Samuel Eto’o est presque sorti du terrain quand les supporters ont commencé a entonner des chants racistes. Mais ses coéquipiers et son entraîneur l’ont convaincu de rester. Il faut dire que le joueur est fier d’être noir.





