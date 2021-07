Camila Cabello et Shakira: les bombes latines annoncent leur nouveau hit respectif!

'été est bel et bien placée sous le signe des nouveautés musicales avec le retour en force de deux chanteuses, habituées des sonorités latines. Il s'agit de Shakira et Camila Cabello.



Toutes les deux très actives sur les réseaux sociaux, les artistes ont partagé leurs dernières actualités musicales. Pour l'interprète de «Hips Don't Lie», le rendez-vous est donné ce vendredi 16 juillet avec la sortie du titre «Don't Wait Up».



Après plusieurs mois d'absence et quatre ans après la sortie de l'opus «El Dorado», Shakira est prête à retrouver son public. La bombe latine a aussi annoncé vouloir repartir sur les routes pour une tournée événement.