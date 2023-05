Camionneurs sénégalais attaqués par des Jihadistes : L'appel du Gie-Rcssr et des routiers

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2023 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

Un convoi de camions sénégalais remplis de marchandises, a été la cible d’une attaque de présumés jihadistes au Burkina. L’incident a eu lieu le samedi 29 avril dernier, à la zone de Narré au nord-est du Burkina Faso. Les sept camions transportaient 350 tonnes de marchandises, notamment des produits alimentaires qui ont été incendiés. Il s’agit du riz, du sorgho et du niébé, informe "L'As".



En plus, les assaillants ont pris en otage 19 autres personnes dont des chauffeurs et apprentis chauffeurs, avant de les abandonner en pleine forêt. Le GIE des commerçants sénégalais de la sous-région (Gie-Rcssr) et l’Union des routiers du Sénégal ,sollicitent l’appui des autorités pour le rapatriement des 19 victimes et une assistance financière parce qu’ils ont tout perdu.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook