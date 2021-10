Camp Thiaroye / Routes impraticables, insalubrité, voies d’accès difficiles: Les populations très en colère, réclament plus de considération et de respect Les populations de Thiaroye Gare à Pikine, s'étaient donné rendez-vous au centre Jacques Chirac de Thiaroye, à l'appel du responsable politique Mbaye Sène. La rencontre a permis de faire un diagnostic sans complaisance des difficultés dont souffrent les populations de ce quartier populaire de la Banlieue.

« La route Thiaroye-Yeumbeul est un enfer, tellement elle est dégradée. Il n’y a que trous et nids de poules. Elle n'existe que de nom de par son impraticabilité. De l'autre côté, la route dite «la 103» est aussi dans un état pitoyable. Elle est complétement hors d’usage. Les commerçants du marché de Thiaroye réclament sa réhabilitation depuis plusieurs années, mais en vain.



Le Président Macky Sall avait lancé les travaux de réfection de la route des Niayes en juillet 2016, lors du Conseil des ministres décentralisé à Pikine, mais depuis lors, les travaux n'avancent pas. Nous demandons l'accélération des travaux, car les populations sont fatiguées », peste Mbaye Sène.



Cette rencontre a été une véritable tribune de lamentations. La fermeture des voies d’accès au niveau du camp militaire de Thiaroye a été aussi abordée. Les populations ont dénoncé cette situation.



« Toutes les infrastructures sociales de base se trouvent dans l’enceinte du camp. Les militaires ont fermé les voies d’accès de manière unilatérale. Nous dénonçons cet état de fait », se lamente M. Sène. Le candidat à la candidature à la mairie de Thiaroye Gare, a tiré à boulets rouges sur l’actuelle équipe municipale.



« Si tous ces problèmes persistent, c’est parce que nous avons un maire qui a montré ses limites. C’est pourquoi nous voulons apporter une rupture dans la gestion locale et prendre en charge les véritables problèmes des populations », a-t-il indiqué.











