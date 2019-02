Campagne Présidentielle 2019: Sonko déroule à Dakar et s’offre un bain de foule à l’Ucad

Le candidat de la coalition « Sonko Président 2019 » a ouvert sa campagne ce dimanche au siège de son parti où il a décliné les grands axes de son programme suivi de l’hymne national et une séance de prière, avant de s'ébranler avec sa caravane dans les quartiers Dakar. Il a visité de Ngor, Ouakam, Fann, Médina entres autres. À l’Université Cheikh Anta Diop, Ousmane Sonko s’est offert un bain de foule. Les étudiants sont sortis massivement pour lui réserver un accueil chaleureux, en chantant des slogans à sa gloire. Le leader de Pastef a déroulé quelques lignes de son programme aux étudiants à qui, il a promis de revaloriser leurs bourses d’études, une fois élu. Il a clôturé la journée par un méga meeting sur le boulevard du centenaire.



