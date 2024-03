Campagne à Rufisque: Assane Diop (Diomaye président) vante son candidat auprès des populations… La campagne électorale s’annonce rythmée à Rufisque. Particulièrement pour le jeune Assane Diop, premier adjoint maire du département de Rufisque et coordonnateur départemental de la coalition Diomaye Président de Rufisque et un jeune leader.

Ce dernier, qui a la lourde tâche de faire face à des ténors, dans sa localité, dont Khalifa Sall et Ismaila Madior Fall, Oumar Gueye, entre autres ténors du régime (avec tout l’arsenal logistique, dont ils disposent ) pour leur campagne, fait avec les moyens du bord pour le triomphe de son candidat.



A cet effet, lui et d’autres leaders politiques, dont Abdourahmane Diouf « Awalé », occupent le terrain en cette période de campagne électorale dans le but de vendre le programme de leur candidat au populations.























