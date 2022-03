Campagne agricole 2022-2023 : Le budget validé s’élève à 70 milliards de FCFA

Selon le communiqué du Conseil des ministres, la préparation de la campagne agricole 2022-2023 pour laquelle Macky Sall a décidé de valider le budget d’un montant de 70 milliards de FCFA réparti ainsi qu’il suit. 12 milliards pour les semences d’arachides ; - 12 milliards pour les semences d’espèces diverses ; - 41 milliards pour l’engrais ;

- 5 milliards issus du programme de compétitivité de l’Agriculture et de l’Elevage.



Le Chef de l’Etat invite, en conséquence, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural et le Ministre de l’Elevage et des Productions animales, à lui proposer un programme agricole ambitieux, en intégrant l’extension du programme national des cultures fourragères pour renforcer l’entretien et le développement du cheptel national.



Adou FAYE

Le président de la République a validé ce mercredi 9 mars 2022 en Conseil des ministres, le budget de la campagne agricole 2022-2023.Source : https://www.lejecos.com/Campagne-agricole-2022-202...