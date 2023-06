Campagne agricole 2023-2024 : Macky Sall pour une mise en place effective et efficace des intrants

Jeudi 8 Juin 2023 à 09:20

Selon le communiqué du Conseil des ministres, abordant sur le suivi de la campagne agricole 2023-2024, le Président de la République a demandé au Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire d’intensifier, en relation avec les acteurs de la campagne, les services techniques de l’Etat impliqués et les autorités administratives déconcentrées, toutes les actions requises pour assurer la mise en place effective et efficace des intrants et du matériel agricole sur l’étendue du territoire national, au regard des quantités de pluies déjà recueillies dans plusieurs localités du pays.



Au demeurant, ajoute la même source, le Chef de l’Etat a invité les Ministres en charge de l’Agriculture et des Finances à prendre les dispositions appropriées pour le règlement de la dette portant sur l’approvisionnement en semences certifiées les années précédentes, avec notamment les coopératives des producteurs de semences. Enfin le Président de la République a demandé au Ministre en charge de l’Agriculture et aux Gouverneurs de région de veiller au suivi territorial hebdomadaire de la campagne agricole.

Adou FAYE





Source : En Conseil des ministres ce 7 juin 2023, le président de la République a donné des recommandations concernant la campagne agricole.Source : https://www.lejecos.com/Campagne-agricole-2023-202...

