Campagne agricole 2023-2024 : Un budget exceptionnel de 100 milliards FCfa, dégagé

Interpellé par le député Cheikh Abdou Bara Dolly du groupe parlementaire « Wallu Sénégal » sur la situation des agriculteurs sénégalais à quelques semaines du démarrage de la campagne agricole, le ministre de tutelle Aly Ngouille Ndiaye a annoncé, « une dotation budgétaire exceptionnelle et historique de 100 milliards FCfa à la campagne agricole 2023-2024 ». Ce, dit-il, en vue de « renforcer la politique de souveraineté alimentaire », informe leSoleil.sn.



A l’en croire, les 40% de cette manne financière, soit plus de 40 milliards FCfa, sont consacrés à la subvention des engrais avec la disponibilité de 180 500 tonnes, contre 49,7 milliards FCfa, l’année dernière. Aly Ngouille Ndiaye a, en outre, fait remarquer que 15, 7 milliards FCfa seront accordés aux espèces diverses, notamment le riz, le niébé, le maïs, le sorgho, le fonio, les pastèques, le manioc et le sésame contre 12, 905 milliards FCfa pour la campagne précédente. Le ministre de l’Agriculture de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a indiqué que 24, 255 milliards FCfa seront utilisés pour les semences d’arachide contre 14, 4 milliards FCfa, l’année dernière.



Pour ce qui est de la pomme de terre, le ministre de l’Agriculture a souligné qu’un budget prévisionnel de 9 milliards FCfa sera dégagé et 350 millions FCfa pour l’agriculture urbaine, notamment le micro-jardinage.



Quant aux programmes d’introduction de nouvelles cultures, comme le blé, le tournesol et le palme, ils seront dotés de 455 millions FCfa. Il a, par ailleurs, annoncé que 2,250 milliards FCfa sont prévus pour compenser la dette paysanne contre 1 milliard FCfa, l’année dernière, comme appui aux cotonculteurs.



M. Ndiaye a, enfin, précisé qu’un budget de 2,750 milliards FCfa est consacré à la protection phytosanitaire contre 1 milliard FCfa l’année dernière.