Campagne agricole : Abdoul Mbaye pour un retour aux semences certifiées L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, actuel Président de l’Alliance pour la citoyenneté et du travail (ACT) prône un retour aux semences certifiées pour assurer une agriculture performante dans le secteur arachidier. L’ancien Premier ministre, également Président de l’ACT, est l’invité du Groupe E-media dans son rendez-vous du vendredi dédié aux candidats déclarés à l’élection présidentielle de février 2024. Le Grand Panel



Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juin 2023 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Selon M. Mbaye, l’intermédiation et la pléthore d’activistes ruinent les chances de réussite des campagnes agricoles malgré les milliards injectés. Hier, le Gouvernement du Sénégal annonçait la mise à disposition de 100 milliards de francs CFA destinés à soutenir le monde rural. Sans douter de la portée des mesures d’accompagnement, Abdoul Mbaye estime plus utile de savoir la destination finale des sommes allouées au secteur agricole.



« Le Sénégal est très peu regardant sur ces aspects, se contentant le plus souvent des effets d’annonces », a-t-il affirmé en réponse à une question relative au démarrage de la campagne, édition 2023.



Toutefois, il a regretté le recul des semences certifiées et les faibles quantités disponibles alors qu’il fut un temps où le Sénégal était envié en Afrique pour les résultats de la recherche centrée sur les semences certifiées.



Le retour à cette pratique conditionne, selon lui, le succès de l’agriculture sénégalaise plombée par les semences écrémées, sélectionnées avec son lot de gaspillage et détournements d’objectifs, de connivence avec certains opérateurs privés semenciers.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook