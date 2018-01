Campagne arachidière : L’Ue rejette l’arachide sénégalaise

« Pour le marché européen, c’est un peu plus compliqué parce qu’il nous a été notifié de la part de l’Ue une inscription du Sénégal à l’annexe 1 de la directive 669-2009 pour renforcer les contrôle des produits arachidières venant du Sénégal. Pour la simple raison qu’ils ont eu à constater de manière récurrente des taux d’aflatoxine dépassés. Il faut dire que le marché européen est un peu plus exigeant », a confié, samedi sur Rfm, Abdoulaye Ndiaye, chef de la division phytosanitaire au niveau de la Direction de protection des végétaux. Il appelle à plus de vigilance et de contrôle pour la compétitivité du marché sénégalais.

« Si on veut vraiment aller sur le marché de l’Ue, il faut plus de rigueur dans le triage des graines pour éviter tout dépassement de taux d’aflatoxine. Parce que désormais, les produits venant du Sénégal seront contrôlés systématiquement… », a-t-il ajouté en termes de conseils.

Le président des exportateurs d’exportation de graines, Habib Thiam, pense que la présente campagne d’exportation a été un véritable échec. Car depuis l’annonce de la suspension de la taxe, il y a presque un mois, c’est hier seulement qu’ils sont parvenus à faire sortir quelques conteneurs du port de Dakar à cause de « la Douane a déclaré n’avoir eu aucune notification jusque-là ».

Leral.net