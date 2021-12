Campagne arachidière : Les opérateurs privés de Louga ne collectent que de petites quantités de graines La Fédération des opérateurs privés stockeurs de Louga (nord) ne collecte que de faibles quantités de graines d’arachide à cause de mauvaises récoltes, a appris l’Aps de son président, Mor Bati Lô. «Nous avons de la peine à collecter des graines à cause des mauvaises récoltes. Il y a peu d’espoir d’avoir une bonne campagne de commercialisation de l’arachide, cette année», s’est inquiété M. Lô. Tribune

Certains membres de la Fédération des opérateurs privés stockeurs de Louga n’arrivent même pas à acquérir un camion de graines d’arachide, selon Mor Bati Lô. «C’est une situation difficile. Nous sollicitons le soutien de l’État. Nous voulons qu’il nous aide à solder nos crédits auprès des banques», a-t-il dit.



La campagne de commercialisation des graines d’arachide a démarré le 25 novembre, et l’État a fixé un prix plancher de 250 Cfa pour le kilogramme. La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) a collecté 2180 tonnes d’arachide à Louga, contre 3749 tonnes à pareil moment de l’année dernière, selon le directeur régional du développement rural (Drdr).



Il existe 130 points de collecte de graines d’arachide dans la région de Louga, mais seuls 40 points sont ouverts pour le moment, a indiqué le Drdr. Dans la région, la Sonacos a collecté 2180 tonnes, quinze jours après le démarrage de la campagne de commercialisation, a-t-il indiqué.

