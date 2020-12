Campagne arachidière : Moussa Bladé annonce la disponibilité de 100.000 tonnes de semences certifiées et homologuées

La campagne arachidière a bien débuté au Sénégal. Puisque 100 000 tonnes ont déjà été homologuées. Des chiffres révélés, ce jeudi par le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, lors de la deuxième édition de la conférence dénommée «Le Gouvernement face à la presse».



A cet effet, Moussa Baldé a insisté sur l’interdiction de vendre les semences certifiées aux huiliers ou aux exportateurs. «Ces 100.000 tonnes de semences certifiées devraient s’ajouter aux 200.000 tonnes de graine que prévoit de collecter la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos), ce qui porte à 300.000 tonnes le quota devant rester sur le territoire national», précise le ministre.



Qui ajoute que pour les exportations, la collecte devrait se situer cette année entre 700.000 et 900.000 tonnes. Le ministre a également promis que «le gouvernement fera un suivi des exportations, comme l’année dernière où elles avaient été arrêtées, lorsqu’elles avaient atteint 400.000 tonnes». «Nous allons les suivre cette année pour qu’au moins si elles atteignent 200.000 à 250.000 tonnes, on puisse faire le point et savoir si cela compromet le capital semencier du Sénégal ou la viabilité des sociétés qui produisent l’huile dans notre pays», a martelé le ministre.

