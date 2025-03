Campagne arachidière jugée catastrophique : La COPEOL s’apprête à licencier plus de 250 employés

Cette année est la pire campagne de commercialisation de l’arachide que le monde rural n’est jamais connue. A Dinguiraye, ils sont plus de quinze milles (15.000) paysans et ouvriers dans les points de collecte à ne rien faire.



« Je peux te dire que nous sommes au troisième mois où nous n’avons rien à faire. Tu vois, tout ça c’est des machines et il y a vingt-cinq villages environ travaillant ici, sans compter ceux de Taiba Niassène, de Porokhane, de Keur Maba Diakhou, de Keur Maba Awa. De même que les femmes, elles percevaient entre 4.000 et 5 000 francs par jour. Il y a trois usines chinoises qui sont installées à Dinguiraye et il y avait jusqu’à trois cents (300) travailleur. Ils percevaient entre 15.000 et 20.000 francs par jour. Mais depuis l’élection de ce nouveau président, c’est la croix et la bannière. Nous vivons le calvaire », a souligné un paysan sur les ondes de Sud Fm.



Après Dinguiraye, c’est au tour des paysans qui se trouvent à Dinba Ndiayène, une localité qui abrite un grand marché hebdomadaire, ici c’est la déception disent-ils. Selon, le dénommé Malick Cissé habitant de cette localité, ils n’ont pas où vendre leur arachide.



« On se démerdent à la SONACOS mais l’usine nous renvoie. Parce qu’ils ne parviennent pas à acheter nos chargements et elle a un problème de trésorerie, c’est avéré. J’ai même un ami qui est là-bas avec ces camions il y a deux semaines, jusqu’à présent il n’arrive pas percevoir. La SONACOS n’a pas d’argent et elle est en train de tromper la population », explique Malick Cissé, qui s’est confié à nos confrères de Sud Fm.



Ce dernier n’éprouve pas une confiance totale envers le régime de Bassirou Diomaye Faye, accusant son Premier ministre, Ousmane Sonko, d’être aux commandes de toutes les actions gouvernementales.



Les mêmes maux sont notés aussi Keur Ngatane située sur la route nationale numéro 4, près de la Gambie : ici, pas l’ombre d’un seul acheteur. « Nous interpellons le Président Bassirou Diomaye Faye, ici, dans notre commune à Keur Ngatane, plus particulièrement à Médina Sabakh, nous avons vu aucun acheteur. Cette année, l’arachide devait coûter au moins le kilo à 500 francs. Mais vous voyez, les 305 francs qui ont été fixés par l’Etat, ils ne parviennent même pas à l’acheter », affirme un paysan de cette localité.



En dehors des paysans particuliers, il y a les gens de la Compagnie nationale de production des oléagineux (COPEOL) qui sont au point mort, aucune graine d’arachide n’a pas été récoltée cette année.



Selon le responsable de la section syndicale, Samba Wane, ils n’ont reçu aucune quantité de graine durant trois mois. Il souligne cela, d’autant plus que la COPEOL (Compagnie nationale de production des oléagineux) à l’image de la SONACOS, a une vocation saisonnière. « Le fonctionnement de la société dépend de la quantité de graines récoltées chaque année », dit Samba Wane.