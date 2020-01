Campagne arachidière : « la Sonacos va se mettre à niveau et acheter le prix au kilo à 250 francs », selon Aminata Touré La Sonacos vit une campagne arachidière difficile en raison du prix plancher de 210 francs le kilo, fixé par l’Etat. Mais la donne pourrait changer, puisque la société va désormais proposer aux producteurs le prix de 250 francs le kilo, pour s’aligner sur les prix des acheteurs étrangers, notamment chinois qui attirent la plupart de la production arachidière en proposant des prix attractifs aux paysans.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2020

C’est ce qu’a annoncé, ce dimanche, la présidente du Cese, Aminata Touré dans l’émission Grand Jury.

« C’est normal que les producteurs vendent aux chinois, c’est la loi de l’offre et de la demande. Mais la Sonacos va se mettre à niveau pour acheter le prix du kilo à 250 francs », a déclaré l’ancienne Premier ministre.

Et d’ajouter, « il faut savoir que l’Etat rembourse énormément, car le cours du prix de l’arachide n’est pas à 210 francs le kilo, mais à 190 francs et l’objectif sur le moyen et le long terme est d’arriver à produire notre propre huile ».



