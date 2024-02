Campagne carcérale 2024: Les conditions de détention de Diomaye, dénoncées

Plus de 24 heures après le refus du Doyen des Juges de lui accorder la liberté provisoire, Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle, voit ses conditions de détention durcies par l’administration pénitentiaire. Dans un communiqué, les responsables de la coalition « Diomaye Président » ont alerté le peuple sur cette situation. « Une modification unilatérale de ses jours de visite. Désormais, le candidat Bassirou Diomaye Faye ne peut recevoir de visites que les mardis et mercredis, et ce, dans l’enceinte même de la cour. Une interdiction de communications téléphoniques sous prétexte que le candidat favori à l’élection présidentielle, dont la campagne commence dans deux jours, entretient des conversations dont l’objet est politique », lit-on dans le texte, nous apprend "Le Témoin".



Les responsables de l’état-major politique de « Diomaye Président », dénoncent également un harcèlement continu. La cellule du candidat Bassirou Diomaye Faye est désormais perquisitionnée à tout bout de champ. Ils ajoutent à cel,a une absence de mesures sécuritaires, malgré son statut de candidat à la présidentielle et des alertes multiples sur de probables altérations de la nourriture qui lui est servie. La coalition « Diomaye Président » dénonce cet acharnement contre son candidat, qui est victime d’une énième violence du principe d’égalité entre les candidats à l’élection présidentielle.