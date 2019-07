Campagne contre la pollution plastique: Ministre de l’environnement promet des sanctions aux réfractaires Le Ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall a lancé une campagne de lutte contre les plastiques, c’est à dire les gobelets et autres sachets en plastique. Abdou Karim Sall a évoqué la loi 201519 du 4 mai 2015, interdisant l’importation, fabrication et l’utilisation des sachets plastiques. Et, il a promis l’application dans toute sa rigueur de cette loi dans un délai d’un mois.



Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 04:59

La lutte contre la pollution du plastique est engagée par le Ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall. Ce dernier, a fait un constat, révélant que près de 1 800 milliards de plastiques polluent les océans. Et, les égouts et les canaux d’évacuation d’eau ne sont pas épargnés. Les animaux et autres ruminants en raffolent et se retrouvent décimer par ces plastiques.







Engagé dans ce combat, le Ministre a précisé sur les ondes de Sud FM, que l’utilisation de plastiques d’une certaine dimension a pour conséquence aussi, la dégradation des terres. Cette même utilisation entraîne en ce sens des maladies comme le cancer etc.







Sous ce registre, il a appelé à un changement de comportement et d’approche pour veiller sur l’environnement. Il exhorte à réduire l’utilisation des plastiques, non recyclables pour éviter d’aggraver la situation.







Abdou Karim Sall a évoqué la loi 201519 du 4 mai 2015, interdisant l’importation, fabrication et l’utilisation des sachets plastiques. Le Ministre promet l’application dans toute sa rigueur de cette loi dans un délai d’un mois. Au préalable, il a indiqué la nécessité de discuter et d’informer davantage les populations sur les dangers des plastiques avant de s’attaquer à des sanctions pour récalcitrants qui refuseront de manière volontaire à suivre l’interdiction.







Et dans le cadre de cette lutte engagée, le Ministre a mis en contribution les différents leaders d’opinion du pays pour atteindre les objectifs, déclinés dans ce programme de lutte contre les plastiques, non recyclables.







Leral





