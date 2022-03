Campagne contre le parrainage électoral: FRAPP et Cie distribuent des flyers ce samedi, en attendant... Une marche pacifique aura lieu ce mercredi 23 mars 2022 à partir de 15h00 de la place de l'obélisque au ministère de l'intérieur. Mais en amont, une distribution de flyers dans le cadre de la campagne contre le parrainage électoral aura lieu ce samedi 19 mars à 15h00.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Mars 2022 à 05:02 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi 19 mars 2022 à partir de 15h00, distribution de flyers dans le cadre de la campagne contre le parrainage électoral et l'inscription sur les listes électorales dans la commune du Plateau et dans la zone de Guédiawaye et Pikine.



Cette campagne contre le PARRAINAGE ÉLECTORAL et pour les inscriptions sur les listes électorales est organisée - par ordre alphabétique - par:



- Africa First

- Coalition citoyenne le peuple

- FRAPP

- Luttons contre

l'indiscipline au Sénégal (LCIS)

- Nittu dëgg Valeurs

- Sénégal notre priorité (SNP)

- Y'en a marre



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook