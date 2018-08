Campagne d’instruction: Le Contre-torpilleur « Luigi Durand de la Penne» de la marine italienne fait escale à Dakar

Un navire de la marine militaire italienne, le Contre-torpilleur « Luigi Durand de la Penne» va s’attacher au Port de Dakar du 18 au 21 août 2018. Cette escale entre dans le cadre de la Campagne d’Instruction 2018 des Elèves de la 2° classe de l’Académie Navale de Livourne, en Toscane, précise un communiqué de l’Ambassade d’ Italie à Dakar. Le texte renseigne que les 123 Elèves-Officiers à bord de ce navire « vivent pour la première fois une expérience d’embarquement étroitement opérationnelle, qui renforce en eux les valeurs fondamentales de la Marine Italienne ».



«La Campagne d’Instruction se déroule dans le cadre d’une activité de formation qui prévoit actions de présence, surveillance et naval diplomacy dans le différents pays ciblés par la Campagne », ajoute le document.



Partie du sud de l’Italie (Taranto) le 23 juillet dernier, elle se dirigera, après l’escale sénégalaise, vers Lagos (Nigeria), Accra-Tema (Ghana) et Casablanca (Maroc).



« Durant les escales, des événements qui rapprochent l’équipage et les élèves avec la réalité des pays visités sont aussi prévus, dans l’esprit de favoriser la meilleure connaissance et camaraderie entre les Elèves Officiers et les Forces Armées des pays touchés », souligne le communiqué.











