Campagne de distribution de masse de médicaments contre les MTN : La bilharziose présente à plus de 50% à Matam, Saint-Louis, Kédougou et Tambacounda En prélude à la campagne de distribution de masse de médicaments contre les maladies tropicales négligées (Mtn), du 12 au 18 décembre 2022, le programme de lutte contre les Mtn a organisé une session d'orientation pour parler de ces maladies. Selon la coordonnatrice du programme national contre les Mtn, Dr. Ndèye Mbacké Kane, la bilharziose est présente à plus de 50%, dans les régions de Matam, Saint-Louis, Kédougou et Tambacounda.

Handicap de longue durée, stigmatisation, difformités, retard dans le développement des fonctions cognitives chez les enfants, grossesses compliquées, sont les signes des maladies tropicales négligées qui font des ravages dans certaines zones.



En effet, les maladies tropicales négligées constituent un lourd fardeau sanitaire, social et économique pour le Sénégal. Les maladies tropicales négligées les plus présentes au Sénégal sont la filariose lymphatique, la bilharziose, l’onchocercose et les vers intestinaux. Elles contribuent ainsi à maintenir les populations, surtout les plus démunies, dans un cycle maladie-pauvreté et représentent un obstacle majeur au développement durable des pays. Le Sénégal, à l’instar des pays endémiques, s’est engagé à lutter efficacement contre ces maladies.



«37 districts sanitaires et 12 régions ciblés»



Les objectifs visés sont le contrôle, l’élimination et l’éradication en fonction des maladies et conformément à la feuille de route mondiale. La coordonnatrice du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées, Dr. Ndèye Mbacké Kane, estime que notre pays s'est inscrit dans la dynamique de l'élimination de la filariose lymphatique, l’onchocercose, la bilharziose et les géohelminthiases.



« Pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs, plusieurs stratégies sont recommandées par l'Oms, principalement la distribution régulière de masse de médicaments (Dmm) au profit des enfants d'âge scolaire et des adultes exposés aux risques », explique-telle. Selon elle, le Sénégal compte 14 maladies tropicales négligées sur les 20 recensées à l'échelle internationale. « Cette année, nous avons interpellé 37 districts sanitaires et 12 régions, pour mener cette campagne de distribution de masse qui cible 4 maladies, notamment la filariose lymphatique, l’onchocercose, la bilharziose et les géohelminthiases. Ces maladies sont des sources de morbidité et de mortalité parce que, selon l'Oms, elles sont à l'origine de 534 000 décès par an dans le monde », soutient-elle.



A en croire Dr. Kane, avec ces interventions, il y a beaucoup d'efforts qui sont menés dans ce sens, pour réduire la charge de morbidité. « Il y a des cas d'éléphantiasis et d'autres morbidités qui affectent les populations, d'où l'importance de mener cette campagne pour soulager ces populations mais aussi aller vers l'élimination des Mtn ». Cependant, elle estime que les Mtn sont endémiques dans pratiquement toutes les régions, mais la bilharziose est surtout présente dans les régions de Matam, Saint-Louis, Tambacounda et Kédougou, qui ont des prévalences très élevées qui dépassent les 50%.



« Nous avons ciblé le district de Coki pour organiser la journée de lancement, parce que dans la région de Louga, nous avons plusieurs districts à traiter. C'est une région qui a plusieurs maladies à traiter. »

