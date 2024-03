Campagne du PUR à Matam: Aliou Mamadou Dia promet de renforcer la formation dans l’agriculture et les mines APS – Le candidat du Parti pour l’unité et le rassemblement (PUR) à l’élection présidentielle, Aliou Mamadou Dia, a déclaré, vendredi, que la région de Matam méritait d’avoir des unités de formation spécialisées sur les questions agricoles et minières.

”La région de Matam mérite d’avoir une unité spécialisée qui va travailler sur les métiers de l’agriculture. Nous avons également dans notre programme la création d’une école orientée vers les questions de minerais d’autant plus que la région en est bien dotée, de même qu’une succursale de géologie basée dans la région”, a-t-il dit.



M. Dia intervenait à l’occasion d’une conférence de presse tenue à Ourossogui dans le cadre de sa campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars.



Le candidat du PUR dit avoir beaucoup de propositions à apporter pour une région ”aussi oubliée que la région de Matam, qui est très enclavée”.



Sur un autre registre, Aliou Mamadou Dia a proposé une reprise des travaux de l’Aéroport de Ourossogui qui sera transformé en une infrastructure aéroportuaire aux normes internationales.



”Il faut aussi à cette région des réceptifs de qualité qui vont attirer les visiteurs en prenant l’avion. Il faut absolument régler le déséquilibre territorial qui existe dans cette région”, a soutenu M. Dia.



