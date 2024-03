Campagne électorale J9: Vélingara dit oui au Président Amadou Ba

Sur la route du Fouladou, un fait inédit c’est produit.Et, c’est incontestablement l’image du jour dans cette campagne électorale. En effet, le Président Amadou BA et Khalifa Ababacar SALL se sont retrouvés ensemble sur la route de Velingara ce dimanche. À Sarabassi plus précisément. Par conséquent, cela démontre une image pacifique de ces deux deux commis de l’Etat, imbus de valeur républicaine et patriotique.



Après ces échanges empreints de cordialité entre les deux leaders politiques, le Président Amadou BA s’est dirigé vers la ville de Velingara pour un accueil gigantesque.



Malgré, les vicissitudes de la chaleur excessive qui sévit dans la localité combinée à la rigueur du ramadan, les populations sont massivement pour réserver un accueil royal au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Jeunes, femmes, enfants, adultes arborant des t-shirts, casquettes, pagnes… à l’effigie du candidat de la majorité présidentielle scandent le refrain « Amadou BA, Président » sous la houlette des responsables locaux en l’occurrence.



Diawandou BARRY, Pdt conseil départemental de Vélingara, des députés Mamoudou Woury Bailo DIALLO et Aminata Diao. Ces leaders politiques ont accompagné le Président Amadou BA qui a communié dans la ferveur avec les populations locales.



Pour rappel, le Président Amadou BA se rendra également à Kolda et à Sedhiou pour boucler cet neuvième jour de campagne électorale.